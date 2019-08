FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport nach Halbjahreszahlen von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Flughafenbetreiber habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erholung der Umsätze im Einzelhandelsgeschäft am Frankfurter Flughafen habe sich fortgesetzt./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 15:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 16:11 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.