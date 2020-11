NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fraport von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 50 Euro angehoben. Er berücksichtige bei Flughafenbetreibern nun eine wesentlich stärkere Erholung des Luftverkehrswachstums als zuvor prognostiziert, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 23:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.