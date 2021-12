NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neue Omikron-bedingte Unsicherheit biete eine langfristige Einstiegschance, schrieb Analystin Elodie Rall in ihrem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick für die Infrastruktur- und Baubranche. Am Erholungsszenario ändere sich nichts, es werde höchstens etwas verzögert. Rall rät, auf Qualitätstitel zu setzen, die im allgemeinen Branchenrückschlag mit unter die Räder kommen. Ihr Favorit heißt Vinci, gefolgt von Eiffage, Ferrovial und Aena. Für Aeroports de Paris ist Rall indes besonders pessimistisch./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 23:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 00:15 / GMT



