ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 63 auf 68 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im weiteren Verlauf des Jahres 2022 dürfte das Thema der Wiedereröffnung von Flughäfen wahrscheinlich allmählich von den Fundamentaldaten als wichtigstem Kurstreiber des Sektors abgelöst werden, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Derzeit unterschätze der Markt noch das Umsatzpotenzial des Einzelhandelssegments europäischer Airports in den Jahren 2022 und 2023./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2022 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2022 / 17:43 / GMT



