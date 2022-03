NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Auch wenn bei einigen Flughafenbetreibern zuletzt ein hohes Herabstufungsrisiko bestanden habe, seien die Erwartungen nach Covid-19 insgesamt gering, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Wiederhochfahren der Flugkapazitäten bleibe der stärkste Kurstreiber, wobei der Sektor noch 16 Prozent unter dem Niveau vor der Pandemie liege./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 22:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 00:15 / BST



