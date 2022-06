ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Bewertung von Flughafenbetreibern unter dem Aspekt gestiegener Anleihezinsen. Der langfristig geprägte Finanzbedarf sei in diesen Zeiten eine Sorge für zumindest einige Anleger. Die Bewertungen seien derzeit höher als in früheren Phasen einer Rezession./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 02:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 02:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.