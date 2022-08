ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu geht davon aus, dass die Konsenserwartungen für das Geschäftsjahr 2023 in den Bereichen Einzelhandel und Bodenabfertigung zu optimistisch sind. Der hohe Verschuldungsgrad und das Refinanzierungsrisiko des Flughafenbetreibers blieben in einem rezessiven Umfeld bei steigenden Zinsen ein Risiko, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 16:29 / GMT



