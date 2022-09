NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Fluggesellschaften planten über den Winter mit einer weiteren Erholung im Luftverkehr, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie bleibt aber in dieser Hinsicht vorsichtig wegen teurer Tickets, der nachlassenden Konsumenten-Kaufkraft und schlechterer Konjunkturbedingungen. Die im Konkurrenzvergleich niedrigere Bewertung von Fraport sei wegen der Cashflow- und Dividendenperspektiven gerechtfertigt./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2022 / 17:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.