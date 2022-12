NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für November auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Am Frankfurter Flughafen habe sich das Verkehrsaufkommen zum Vorjahr klar erholt, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies setze die positive Dynamik fort und markiere einen starken Start in den Winterflugplan. Aufgrund der hohen Nettoverschuldung und des negativen Free Cashflow bleibt er für den Flughafenbetreiber aber vorsichtig gestimmt./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2022 / 02:32 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.