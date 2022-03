LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 57 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Trotz einer absehbaren Erholung des Passagieraufkommens bleibe die Bilanz des Flughafenbetreibers im Fokus, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus etwas höheren Annahmen für die Kosten und geringere Erwartungen an die Entwicklung des Passagieraufkommens./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 18:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.