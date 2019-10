HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Freenet vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Mobilfunkanbieter dürfte am 7. November über ein solides drittes Quartal berichten, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sieht er gute Chancen, dass die von Freenet abgelehnte Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC durch die Beteiligung Sunrise nicht die notwendige Mehrheit findet, und geht davon aus, dass Freenet von 1&1 Drillisch als viertem deutschem Mobilfunknetzanbieter profitieren würde. Alle drei Punkte sprächen für die Aktie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 08:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 08:23 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.