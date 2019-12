FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Freenet nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Martin Jungfleisch in der am Freitag vorliegenden Studie aber von 20 auf 21 Euro an. Die Aktien seien mittlerweile ausreichen hoch bewertet, erklärte der Analyst. Das Mobilfunkgeschäft dürfte sich stabil entwickeln, wenngleich es einige Risiken gebe. Das TV- und Mediengeschöft sollte von einer steigenden Profitabilität von Waipu.tv profitieren./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.