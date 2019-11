FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Freenet-Aktie nach Zahlen von 22,00 auf 23,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Mobilfunkanbieter habe über ein solides drittes Quartal berichtet und den Ausblick für 2019 bestätigt, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht der abgeblasenen M&A-Transaktion (UPC Schweiz) habe sich der Kurs der Beteiligung an Sunrise Communications inzwischen spürbar erholt./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 14:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / 14:45 / MESZ



