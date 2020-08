FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet angesichts des Anteilsverkaufs von Sunrise an Liberty Global von 20,50 auf 23,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Der Mobilfunkbetreiber habe über ein solides zweites Quartal berichtet, doch die wichtigste positive Nachricht sei die von Freenet angenommene Offerte des Kabelkonzerns Liberty Global für das schweizerische Mobilfunkunternehmen Sunrise für 110 Franken pro Aktie gewesen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 15:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 16:41 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.