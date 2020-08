FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Freenet von ihrer "Equity Ideas"-Liste gestrichen, bleibt aber bei der Einstufung "Kaufen" mit einem fairen Wert von 23,50 Euro. Er sehe die Aktie des Mobilfunkanbieters fundamental weiter positiv, empfehle aber angesichts des Kursanstiegs seit der Aufnahme in die "Equity Ideas"-Liste am 23. Juli Gewinnmitnahmen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 09:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / 09:06 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.