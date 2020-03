NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach einer Telefonkonferenz mit Unternehmenschef Rice Powell auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Dieser habe aufgezeigt, wie der Dialysekonzern derzeit durch die Coronavirus-Krise steuere, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach erweckte Powell Vertrauen, dass Vorbereitungen zur Abschwächung der Auswirkungen frühzeitig getroffen wurden./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 17:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 17:42 / ET



