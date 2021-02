NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen eines Wettbewerbers auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Aussagen des US-Dialyseanbieters DaVita zur im ersten Halbjahr 2021 erwarteten Übersterblichkeit von Dialysepatienten und die Auswirkungen auf das operative Ergebnis untermauerte ihre diesbezüglichen Annahmen für FMC, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings preisten die Konsensschätzungen und die historisch niedrige Bewertung das schon mehr als angemessen ein./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 01:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.