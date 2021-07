ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Über 60 Prozent der Patienten des Dialysekonzerns seien inzwischen geimpft, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Trotz regionaler Unterschiede konstatiert er eine ermutigende Entwicklung und sieht die Prognose für 2021 und die mittelfristigen Signale untermauert./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 07:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.