ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach einem Treffen mit einem Manager auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Dieser habe versichert, dass ein negatives Gerichtsurteil gegen den US-Konkurrenten Davita die Finanzzahlen von FMC in diesem Jahr nicht belasten werde, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch längerfristig seien keine nennenswerten negativen Auswirkungen zu erwarten./bek/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.