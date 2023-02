HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach einem Analystenwechsel von 49,05 auf 46,83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach fünf herausfordernden Jahren dürfte es für den Dialyseanbieter im Verlauf dieses Jahres allmählich mehr Rücken- als Gegenwind geben, schrieb die neu zuständige Analystin Victoria Lambert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am stärksten belasteten wohl noch die hohen Kosten für Angestellte, auch wenn diese Ende 2022 den Höhepunkt erreicht haben könnten. Die Analystin glaubt, dass FMC bis 2024 wieder ein Wachstum des Nettogewinns erreichen kann. Die Bewertung biete gegenwärtig eine überzeugende Einstiegsgelegenheit./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.