NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat FMC nach der von kalifornischen Wählern abgelehnten Proposition 23 zu strengeren Regulierungen in Dialysekliniken auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel beträgt weiter 87,50 Euro. Diese Ablehnung dürfte die Stimmung für die Aktie des Dialyse-Spezialisten positiv beeinflussen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine weitere Sorge zum Thema strengere Regulierung sei vom Tisch. Zugleich verwies sie auch nochmals auf zusätzliche positive Neuigkeiten vom Vortag, als die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) die Erstattungszahlungen für Dialysebehandlungen stärker als erwartet angehoben hatten./ck



