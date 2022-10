LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC vor den am 1. November erwarteten Quartalszahlen von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel erwartet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein weiteres schwieriges Quartal des Dialysespezialisten. Dabei verwies er auf den fortgesetzten Mangel an Arbeitskräften, eine erhöhte Kosteninflation und auf Gegenwind im Produktgeschäft./ck/jha/



