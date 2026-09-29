Fresenius Medical Care Aktie
|39,72EUR
|-0,78EUR
|-1,93%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 60 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Dialysekonzern müsse den Absatzmotor neu starten, schrieb Harry Gillis am Montag. Die Impulse aus eigener Kraft liefen jedenfalls aus. Die Papiere hält Gillis für fair bewertet. Hinzu komme der belastende Überhang aus der Beteiligung durch Fresenius, die weiter abgebaut werden dürfte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40,41 €
|
Abst. Kursziel*:
3,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,74%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt FMC auf 'Hold' - Ziel runter auf 42 Euro (dpa-AFX)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
28.09.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:23
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,73
|-1,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:30
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)