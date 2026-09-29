Fresenius Medical Care Aktie

39,72EUR -0,78EUR -1,93%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.09.2026 07:23:41

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 60 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Dialysekonzern müsse den Absatzmotor neu starten, schrieb Harry Gillis am Montag. Die Impulse aus eigener Kraft liefen jedenfalls aus. Die Papiere hält Gillis für fair bewertet. Hinzu komme der belastende Überhang aus der Beteiligung durch Fresenius, die weiter abgebaut werden dürfte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40,41 € 		Abst. Kursziel*:
3,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,74%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
07:23 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,73 -1,90% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Aktuelle Aktienanalysen

08:30 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
08:21 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
28.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
28.09.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
28.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
28.09.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 BP Buy UBS AG
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
28.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Erste Group Bank buy UBS AG
28.09.26 Verbund Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
28.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
28.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen