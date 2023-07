ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für FMC von 35 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christoph Gretler senkte vor den anstehenden Quartalszahlen aufgrund geänderter Wechselkursannahmen seine Umsatz- und Ergebniserwartungen (EPS) für den Dialysespezialisten. Das beibehaltene Anlagevotum begründete er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der hohen Verschuldung, Risiken für die Trendwende und dem im Branchenvergleich unattraktiven Chance/Risiko-Verhältnis. Das neue Kursziel reflektiere die moderat angehobenen langfristigen Erwartungen für die Free-Cashflow-Renditen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 06:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





