NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Seit Jahresbeginn hätten die Aktien des Dialysespezialisten über 60 Prozent gewonnen und die des Mutterkonzerns Fresenius sieben Prozent, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die FMC-Titel preisten damit für die am 2. August anstehenden Quartalszahlen einen optimistischeren Ausblick ein, insbesondere angesichts der bislang vagen operativen Ergebniszielsetzung (Ebit). FMC dürfte die Ebit-Zielspanne einengen, Fresenius hingegen bei der bisherigen Zielsetzung bleiben./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 07:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 07:52 / ET





