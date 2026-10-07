Fresenius Medical Care Aktie

37,31EUR -2,59EUR -6,49%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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07.10.2026 19:23:19

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung eines Wechsels an der Unternehmensspitze auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Sowohl die Nachricht als auch deren Zeitpunkt hätten überrascht, schrieb David Adlington am Mittwoch. Schließlich habe der Dialysekonzern gerade ein Quartal beendet, das als schwierig befürchtet worden sei. Optimisten hätten zudem gehofft, dass die nun abgelöste Chefin Helen Giza das Aufwärtspotenzial durch die Einführung der High-Volume-Hämodiafiltration in den USA aufzeigen könnte. Nach Auffassung von Adlington ist dies nun angesichts der Ankündigung der Personalie weniger wahrscheinlich./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32,30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
40,31 € 		Abst. Kursziel*:
-19,87%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
37,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,43%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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19:23 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 37,31 -6,49% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Aktuelle Aktienanalysen

19:23 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
19:23 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
15:25 Tesla Neutral UBS AG
15:20 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13:41 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
13:41 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:41 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
13:39 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
13:37 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
11:54 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
11:36 Unilever Sell UBS AG
11:34 Deutsche Bank Buy Warburg Research
11:29 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
11:27 KION GROUP Buy Warburg Research
11:22 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:21 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
11:20 1&1 Buy Deutsche Bank AG
11:19 United Internet Buy Deutsche Bank AG
11:17 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
11:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
10:55 Alstom Hold Deutsche Bank AG
10:45 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10:44 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
10:21 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
10:17 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:13 BBVA Hold Deutsche Bank AG
10:09 ams neutral Deutsche Bank AG
09:43 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:08 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:03 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:53 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 UBS Buy Deutsche Bank AG
08:47 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08:46 RELX Outperform Bernstein Research
08:44 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
08:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:38 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:34 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:14 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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