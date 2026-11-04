Fresenius Medical Care Aktie
|38,99EUR
|0,23EUR
|0,59%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das Management des Dialysespezialisten habe die geschäftlichen Risiken betont, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierbei gehe es um eine temporäre zusätzliche Erstattungsregelung im US-Gesundheitssystem Medicare. Adlington nannte eine Belastung in Höhe von 300 bis 350 Millionen Euro./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32,30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
38,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,05%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
38,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,97%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
03.11.26
|AKTIE IM FOKUS 2: FMC-Aktien geben kräftig nach - gedämpfte Ziele, Charttechnik (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.11.26
|ROUNDUP 2: FMC dämpft nach Gewinnrückgang die Jahresziele (dpa-AFX)
|
03.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
03.11.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
03.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,95
|0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG