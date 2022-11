FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Fresenius Medical Care (FMC) von 40 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Hauptgründe für die erneute Prognosesenkung blieben die stark angespannte Arbeitsmarktlage in den USA sowie Lieferkettenprobleme im Produktgeschäft, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch 2023 dürfte trotz Restrukturierung schwierig werden./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 13:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 13:19 / MEZ



