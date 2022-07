ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius Medical Care (FMC) nach dem Zwischenbericht von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 38 Euro gekappt. In Reaktion auf die schwachen Eckdaten des Dialyseanbieters habe er seine Prognosen für den Gewinn je Aktien von 2022 bis 2026 um bis zu 37 Prozent gekürzt, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar billig, aber nicht billig genug, rechtfertigte er sein neues Anlagevotum und verwies dabei unter anderem auf die Unsicherheit über Dialyse-Kostenerstattungen in den USA./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 22:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 22:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.