ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für FMC von 32 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christoph Gretler senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zwar seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen bis 2025 für den Dialysekonzern. Er rollte aber seine Bewertungsbasis nach vorn und ließ die langfristigen Prognosen unangetastet. Daraus resultiert im Bewertungsmodell dann ein höheres Kursziel. Aufgrund der Turnaroundrisiken im schwierigen Umfeld bleibt Gretler an der Seitenlinie./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 04:34 / UTC

