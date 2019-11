NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78,70 Euro belassen. Die Geschäftszahlen des Dialyseanbieters und seiner Mutter Fresenius hätten gezeigt, dass er mit seinen "Overweight"-Einschätzungen für beide Werte richtig liegen könne, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Papiere könnten sich überdurchschnittlich entwickeln, obwohl die Unternehmen sogar nur ihre wenig aufregenden Pläne umsetzten./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 19:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 00:15 / GMT



