NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90,80 Euro belassen. Seine Erwartungen an die Quartalszahlen des Dialysespezialisten lägen tiefer als die des Konsens, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings herrsche angesichts der Covid-19-Pandemie ein hohes Maß an Unsicherheit./he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 07:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 07:29 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.