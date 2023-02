FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs urteilte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, das Quartal sei schwach gewesen mit einem Umsatz, der die Erwartungen um ein Prozent verfehlt habe. Bei den Gewinnkennziffern sehe es dank Kostensenkungen besser aus. 2023 werde wohl ein weiteres Jahr zum Abschreiben. Derweil sei es zu früh, um sich schon auf 2024 zu fokussieren./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 06:55 / CET



