NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 53 Euro gesenkt. Der Ausblick des Dialysekonzerns auf das Jahr 2022 dürfte eine nur schwache geschäftliche Perspektive abbilden - trotz Kostensenkungen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht auch weiterhin ein gewisses Problem in der Patienten-Sterblichkeit als Folge der Corona-Pandemie. Insofern sei die zuletzt recht gute Kursentwicklung nicht gerechtfertigt./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 01:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2022 / 01:43 / ET



