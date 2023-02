NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Im Schlussquartal dürften sich die bisherigen schwierigen Trends beim Dialyseanbieter trotz einer leichten Verbesserung bei den Personalproblemen fortgesetzt haben, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weitere Sondereffekte seien wahrscheinlich. Der Experte liegt für 2023 deutlich unter den Erwartungen der Analystenkollegen. Er glaubt, dass der Markt die Rentabilität der Fresenius-Tochter überschätzt./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.