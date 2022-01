NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 48,70 Euro belassen. Analyst David Adlington beschäftigt sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einmal mehr mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Dialysespezialisten, dessen Geschäft unter einer erhöhten Sterblichkeit der Patienten leidet. Dabei äußerte er sich auch zur neuen Variante Omikron, die nun wohl über die Auswirkungen ab dem ersten Quartal 2022 entscheide. Generell scheine die Sterblichkeit geringer zu sein, für Dialysepatienten im Speziellen gebe es bislang aber noch keine fundierten Erkenntnisse./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.