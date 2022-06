NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach einem Gerichtsurteil zur Erstattungshöhe von US-Dialysedienstleistungen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das Urteil des obersten US-Gerichts gegen den Dialyseanbieter Davita könnte die Attraktivität des US-Dialysemarktes empfindlich beeinträchtigen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend negativ seien die Rückschlüsse auf die Geschäfte des Konkurrenten FMC, dem im schlimmsten Fall deutliche Gewinneinbußen drohten./edh/mis



