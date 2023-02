NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17,10 Euro belassen. Hier stehe der Ausblick im Fokus, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die für das Jahr 2025 ausgegebene Zielspanne für die Marge sei "unglaublich weit". Das spreche dafür, dass die weitere Entwicklung schwer einschätzbar ist. Hinter der Marktbewertung der Aktien stünden Fragezeichen, aber möglicherweise argumentierten die Optimisten mit der Bereinigung der Konzernstruktur. Aufgrund der nachbörslichen Kursgewinne vom Vorabend würde er der Aktie nun nicht mehr hinterherjagen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 22:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 00:15 / GMT



