NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 17,10 auf 17,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie erneut seine Schätzungen für den Dialysekonzern - in Erwartung deutlich sinkender Markterwartungen. Er begründete dies mit dem operativen Gewinnausblick von FMC und höher als erwarteten Zinskosten. Die Bewertung der Aktie sei unangebracht für ein zunehmend verschuldetes Unternehmen, dessen 2023-er Gewinnschätzungen im vergangenen Jahr von Analysten um mehr als die Hälfte gekürzt worden seien./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 06:20 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.