NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach dem Kapitalmarkttag am 19. April auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Nachdem der Dialysespezialist bereits im Februar seine Margenziele für 2025 bekannt gegeben hatte, habe der Fokus auf neuen Äußerungen zur Profitabilität seiner beiden Sparten Care Delivery (Dienstleistungen) und Care Enablement (Produkte) gelegen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/nas



