Fresenius Aktie
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WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Mit der angekündigten Kooperation mit WuXi Biologics würde der deutsche Gesundheitskonzern zu einem der größten Anbieter von Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika werden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fresenius könne die Produkte je nach Marktattraktivität, Entwicklungsrisiken und erzielbaren Renditen auswählen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,99 €
|
Abst. Kursziel*:
16,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,39%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
13:28
|Analyse: Overweight-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
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02.11.26
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02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
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02.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
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02.11.26
|Fresenius SE-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
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02.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
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02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: Am Mittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
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02.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Fresenius getrieben von Entwicklungskooperation an Dax-Spitze (dpa-AFX)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
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|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
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