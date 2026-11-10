Fresenius Aktie
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WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 55 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob am Montag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine operative Ergebnisschätzung für die Bad Homburger. Nach dem jüngsten Deal mit dem Auftragsfertiger WuXi Biologics stehe das Biopharma-Geschäft umso mehr im Fokus./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,82 €
|
Abst. Kursziel*:
17,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,71%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
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09.11.26
|Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy (finanzen.at)
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09.11.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, Kauf (EQS Group)
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09.11.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, buy (EQS Group)
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06.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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05.11.26
|Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
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05.11.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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05.11.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
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