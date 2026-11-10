NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 55 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob am Montag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine operative Ergebnisschätzung für die Bad Homburger. Nach dem jüngsten Deal mit dem Auftragsfertiger WuXi Biologics stehe das Biopharma-Geschäft umso mehr im Fokus./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.