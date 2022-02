HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius SE von 55,95 auf 60,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einigen schwierigen Jahren stünden dem Medizinkonzern bessere Zeiten bevor, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ab dem Jahr 2023 rechnet er mit einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung. Die Restrukturierung des Konzerns sowie dessen Dialyse-Tochter FMC sollten Wirkung zeigen./edh/mis



