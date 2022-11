HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fresenius nach Quartalszahlen und reduzierten Jahreszielen von 42 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erneute Gewinnwarnung des Medizinkonzerns reflektiere vor allem die alarmierende Lage der Töchter FMC und Vamed, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel spiegele hauptsächlich seine deutlich gesenkten langfristigen Prognosen für FMC wider. Die Aktie sei jedoch nach wie vor attraktiv bewertet./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.