HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius nach einem Analystenwechsel von 45,95 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einem neuen Management am Ruder hätten die Papiere des Gesundheits- und Medizinkonzerns beträchtliche Neubewertungschancen, schrieb die neu zuständige Analystin Victoria Lambert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial im Zuge einer Strategie-Überarbeitung werde nicht angemessen gewürdigt./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



