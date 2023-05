ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Analyst Graham Doyle erwartet sich von dem bald anstehenden Kapitalmarkttag der Tochter Kabi, dass hier einige der größten Sorgen von Investoren rund um den Generika- und Flüssigmedizinhersteller adressiert werden. Dies sollte am Markt für mehr Zuversicht in die Mutter Fresenius und deren Ziele sorgen, die Ergebnisse zu verbessern, wie der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Zum zweiten Quartal sieht er zudem Spielraum für eine Prognoseanhebung./tav/jha/



