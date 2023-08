ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Analyst Graham Doyle attestierte den Bad Homburgern am Mittwoch in einer ersten Reaktion ein solides Quartal. Es gebe Hoffnungsschimmer bei Kabi und insgesamt sei man auf einem guten Weg in Richtung oberes Ende der Jahresziele./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:01 / GMT



