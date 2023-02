FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die geplante Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care (FMC) mache Sinn, da sie die Konzernstruktur vereinfachen würde, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wirtschaftlich sei dieser Schritt jedoch weitestgehend neutral. Der Ausblick für das neue Kerngeschäft Kabi und Helios falle derweil nur am unteren Rand seiner Erwartungen aus. FMC habe in dieser Hinsicht hingegen positiv u?berrascht./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 15:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 15:34 / MEZ





