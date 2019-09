NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius SE von 53 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Kontrahent Hikma sei im Geschäft mit Infusionen auf dem wichtigen US-Markt deutlich besser positioniert als Fresenius mit der Tochter Kabi, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die zwei wichtigsten Infusionsprodukte des Bad Homburger Gesundheitskonzerns habe der Wettbewerb in den USA zugenommen. Probleme könne Kabi zudem bekommen, sollte Pfizer mit der Tochter McPherson aggressiver in dieses Segment drängen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 15:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.