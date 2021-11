NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Fresenius SE von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 40 Euro angehoben. Analyst James Vane-Tempest stufte ebenfalls am Donnerstag bereits die Aktien der Tochter FMC hoch. Die fundamentalen Risiken seien bei beiden eingepreist, so der Experte./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 01:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 01:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.